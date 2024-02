Cris cai no fundo do poço e fica encurralada por ameaça de aliada

Marlene e Ísis se comovem diante da notícia da gravidez da jovem. Cris gera desconforto em Giovanni ao estar em sua casa.

Ísis confidencia a Adriana sua decisão de não revelar a gravidez a Giovanni. Marcos organiza um encontro de Carol com seus amigos. Wagner procura a ajuda de Tony para reconquistar Renée.

Com a assistência de Lara, Aramis recupera seu posto no escritório de Roberto. Jonas tem uma conversa significativa com Carlinhos.