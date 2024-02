Dua Lipa escreveu 97 músicas em caderno para novo álbum: 'Virou relíquia

Mesmo com tantas músicas, ela brinca que "cerca de 80 delas" não são boas o suficiente. "No momento que eu escrevo uma música, eu sei quando é boa ou não, o quando está perto e precisa ser retrabalhada".

Com tanta dedicação, a cantora disse que se sentiu "petrificada" com a possibilidade do caderno ser roubado ou perdido. "Quando comecei, não conseguia parar, agora estou muito feliz por tê-lo."