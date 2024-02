Davi indica que brother pode ser alvo do Líder: 'Ele se afastou muito'

Davi apontou que Matteus poderia ser alvo de Lucas Henrique caso vencesse a Prova do Líder do BBB 24 (Globo). O professor conquistou a segunda liderança pouco tempo depois.

O que aconteceu

Em papo com Deniziane, Davi alertou que Matteus poderia estar na mira do Líder: "Se Lucas ganhar, capaz até de dar a pulseira para Alegrete. Ele se afastou muito do Alegrete".