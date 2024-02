Cantora com câncer terminal lança música para ajudar filho financeiramente

Com câncer terminal, a cantora norte-americana Cat Janice, 31, compartilhou com os seguidores que organizou um plano para não deixar o filho de sete anos desamparado financeiramente.

O que aconteceu

A artista pede para que seus seguidores viralizem a música que compôs para o menino, "Dance You Outta My Head". Ela registrou essa e todas as outras canções que tem em nome de Loren para, assim, conseguir deixar dinheiro para ele. "Todo mundo sabe que estou lutando contra o câncer há algum tempo e queria lançar essa música e simplesmente transmiti-la. Espero que gostem", anunciou.