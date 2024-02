BBB 24 vai começar mais cedo durante Carnaval; confira horários

Durante os dias de Carnaval, a edição do BBB 24 (Globo) será exibida mais cedo na emissora carioca.

Programação

Desta sexta (9), até a segunda (12), serão exibidos na TV Globo os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro. Com isso, a edição do reality será mais cedo; confira.