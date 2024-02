Brothers reclamam da cantoria de Davi em prova: 'Depois recebe 9 votos'

Durante a 8ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo), que é de resistência e agilidade, alguns participantes reclamaram da cantoria de Davi.

O que aconteceu

Ao longo da dinâmica, Davi cantou a música "Canto Alegretense" diversas vezes. Alguns brothers se irritaram com as performances do motorista.