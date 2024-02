BBB 24: Brother promete 10 Paredões para Davi: 'Virar um Babu da vida'

Rodriguinho conversou sobre seu jogo na tarde de hoje (9) com Pitel e afirmou que votará em Davi "várias vezes" no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa na área externa do BBB 24 (Globo), Rodriguinho disse que votará no Davi para o Paredão repetidas vezes. Ele chegou a associar a situação à do ex-BBB 20 Babu Santana, que foi 10 vezes ao Paredão: