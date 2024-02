Após fim do namoro, Francisco surpreende Soraya em 'Fuzuê'

No capítulo de sexta (09), da novela "Fuzuê" (Globo), Pascoal intimida Preciosa. Miguel assegura que descobrirá o paradeiro da mulher que auxiliou no golpe contra Maria.

Nero reclama com Alícia sobre Bebel permanecer na joalheria. Lampião pede Mercedes em namoro. Pascoal desiste de concretizar negócios com Rui e César. Preciosa delata Pascoal para Miguel e Luna. Heitor repreende Fiel por ter levado Selena para Angra.

Cecília procura Pascoal. César estranha a decisão de Pascoal e firma a continuidade do negócio com Rui. Preciosa reclama da ida de Bernardo para a casa de Bebel. Francisco surpreende Soraya no espetáculo.