Após ficar sem aliados, Miriam faz parceria inusitada em 'Elas por Elas'

Miriam propõe uma aliança. "Você é como eu: direta! Dentro de alguns dias eu vou me, casar com o Sérgio. Serei a nova dona dessa casa. Parece que você vai ficar uns tempos por aqui, quem sabe pra sempre. Acho que seria vantajoso pra você sermos aliadas", diz.

Cris tenta se fazer de desentendida. "Não tô entendendo...", afirma ela. "Eu sei que tá, mas vou desenhar pra você. Cê já notou que a Helena é inconstante, não dá pra contar com ela. Pra garantir a sua permanência aqui, é melhor jogar cercado, como no jogo do bicho", responde a criminosa.

A noiva de Sérgio (Marcos Caruso) explica o que quer da filha de Lara (Deborah Secco). Quero que você convença o Giovanni a comparecer no meu casamento. Posso contar com você?", pergunta.

Porém, a jovem quer saber o que ganha nessa parceria. "O que eu ganho em troca?", questiona. "O aval da nova dona da casa. Tá bom pra você?", fala a outra.

As duas se entendem e fecham o acordo. "Trato feito", deixa claro a ex de Tony (Richard Abelha).

