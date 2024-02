Após discussão, Heitor e Selena se beijam pela 1ª vez em 'Fuzuê'

Ao encontrar Heitor, ela joga na cara do político suas falcatruas. "Qual o problema dessa escorregadinha se você já fez pior?", questiona a jovem.

O ex de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) garante que é a uma pessoa melhor hoje em dia. "Não me orgulho de nada que fiz no passado. Quero seguir um caminho diferente, mudar tudo que está errado na minha vida. Começando pelo meu casamento, mas no trabalho também", explica.

Ele garante que quer se tornar um homem bom. "Então você está querendo virar um homem bom?", pergunta Selena. "Claro. Para merecer o voto dos eleitores. A admiração do meu filho. O amor de uma mulher...", responde ele.

Nesse momento, os dois começam a flertar. "Mas você já tem tudo isso, não?", questiona a moça. "Quase tudo. Eu estou gostando da sua companhia, Selena. Se você também gostar da minha, a gente pode tentar se conhecer melhor. Você quer me conhecer melhor?", responde Heitor.

Selena responde e os dois beijam. "Que parte você quer que eu conheça?", indaga, antes do casal trocar um beijo.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz