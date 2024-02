Após descobrir paradeiro de mulher misteriosa, Miguel confronta Pascoal

No capítulo de sexta (09), da novela "Fuzuê" (Globo), Pascoal amedronta Preciosa. Miguel assegura que descobrirá o paradeiro da mulher que participou do golpe contra Maria.

Nero reclama com Alícia sobre Bebel persistir na joalheria. Lampião propõe um relacionamento com Mercedes. Pascoal desiste de concretizar negócios com Rui e César. Preciosa denuncia Pascoal para Miguel e Luna.

Heitor repreende Fiel por ter levado Selena para Angra. Cecília procura Pascoal. César estranha a decisão de Pascoal e firma a continuidade do negócio com Rui. Preciosa reclama da ida de Bernardo para a casa de Bebel. Francisco surpreende Soraya no espetáculo.