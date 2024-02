Zilu Godói admite ser fã do ex-marido, Zezé Di Camargo: 'Eu amo'

A influencer diz que algumas pessoas têm receio de ouvir as músicas de Zezé perto dela. "Eu vou para festas com meus amigos, eles ficam meio desconfiados. 'Zilu, a gente pode (colocar a música para tocar)?'. Cara, eu também sou fã. Existe um artista que eu respeito, que eu gosto e que eu ouço no meu carro. Eu tenho a coleção", conta.

Tem que aplaudir, o cara é um talento, eu amo. E, assim, faz parte da minha história, como não vou ouvir? , dispara Zilu, por fim.