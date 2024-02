Musa da Playboy, princesa Xenia desagradou família e acusou pai de abuso

A princesa Xenia da Saxônia se tornou a primeira nobre europeia a posar nua para uma revista masculina. Capa da Playboy da Alemanha do mês de fevereiro, ela já desagradou familiares da dinastia Wettin, a qual pertence com sua autobiografia.

Quem é a princesa Xenia da Saxônia?

A princesa Xenia da Saxônia é tataraneta do rei Friedrich August 3º, o último a governar a região como soberano. Ele abdicou do trono depois do triunfo da revolução alemã de 1918-1919.

A dinastia de Wettin, a qual ela pertence, já rejeitou o título dela, apesar de ela de fato fazer parte da linhagem real. "Ela é nada. Ela não pode ter uma biografia. [...] Isso é uma desgraça para a milenar Casa de Wettin", disse Maria Emanuel, Marquesa de Meissen, na ocasião do lançamento da autobiografia "Xenia: A Vida de Uma Princesa no Século 21".