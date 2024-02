Seminua, Mari Bridi dá aula de amor-próprio: 'Amo a mulher que me tornei'

Mari Bridi, 38, usou suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre seu processo de amor-próprio.

O que aconteceu

A influenciadora publicou uma foto seminua. No banho, ela posou com a frase "I Love Me", escrita no box embaçado

A ex-esposa de Rafael Cardoso disse que passou por um processo de autoconhecimento e amor-próprio. Ela ainda garantiu que hoje ama a mulher em que se tornou. "Não foi do dia pra noite, mas hoje posso dizer: eu amo a mulher que me tornei! Eu amo todas as minhas partes e tá longe de ser só pela estética. Eu sou generosa com as minhas qualidades, mas especialmente com meus defeitos, por que sei que são eles que me fazem não entrar em um estado de 'jogo ganho', sabe?"