Rodriguinho impede rival de dormir em quarto: 'Não ia passar essa porta'

Nesta madrugada (8), Rodriguinho afirmou que impediria Davi de dormir no Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo) se precisasse. O músico já havia dito anteriormente que não ficaria no mesmo cômodo que o rival.

O que aconteceu

Rodriguinho negou que dormiria no mesmo quarto que Davi no programa: "Não ia passar essa porta aí, não... falou 'o Davi [ir para o Quarto Gnomo]', quero ver ele passar por essa portar aí".