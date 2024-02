Resistência, Paredão triplo e dinâmica simples; a semana de Carnaval no BBB

Antes de anunciar a dinâmica na semana do BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt brincou que desta vez ela está simples: "Muito simples, ninguém vai conseguir ficar quebrando a cabeça no Carnaval."

Como o Paredão triplo vai ser formado?

Quinta-feira (8) com Prova do Líder. Todos jogam, menos Giovanna que está acidentada. Além da vitória, quem ganhar vai ter direito a usar o poder do veto na próxima semana.