'Renascer': Durante viagem, Mariana pede para fazer sexo no meio da estrada

No capítulo de sexta (09), da novela "Renascer" (Globo), Mariana (Theresa Fonseca) pede para fazer sexo no meio da estrada com José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Durante viagem para Ilhéus, o clima esquentou entre o Coronel e a neta de Belarmino (Antonio Calloni). Por isso, ele decide antecipar a volta para casa. No carro, Mariana fala sobre o assunto: "Gostei do jeito que painho me olhou".