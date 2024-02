Um mês após a estreia, apenas uma mulher foi eliminada do BBB 24

Nesta quinta-feira (8), faz um mês que o BBB 24 (Globo) estreou. Em 30 dias da edição, apenas uma mulher deu adeus ao prêmio milionário.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Thalyta foi a única mulher eliminada após um mês da estreia do programa. A integrante do Pipoca foi eliminada no 2º Paredão, em uma disputa contra Davi e Juninho.