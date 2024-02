Qual reação de Ísis ao descobrir que está grávida em 'Elas por Elas'?

Logo depois, Ísis cai na real. "A partir de agora esse bebezinho vai ser a maior prioridade da minha vida. Nada mais vai ser como antes", afirma.

Ao saber sobre a gravidez da filha, Adriana pergunta a respeito de Giovanni (Filipe Bragança). "E como você tá em relação ao Gio? Vocês estão separados, mas ele precisa sabe", questiona. "Eu não vou contar pra ele, mãe. Não vou", responde a jovem.

A noiva de Jonas (Mateus Solano) insiste para que a filha não faça isso. "Mas filha, você precisa contar pro Giovanni. Ele é o pai dessa criança. Entendo que vocês estejam passando por um momento dificil, mas ele tem o direito de saber", tenta convencer a filha.

Ísis está decidida a não contar nada ao ex-namorado. "Mãe, você me criou sozinha e eu vou fazer o mesmo com o meu bebê. E outra: eu não quero que essa criança tenha contato com a Helena. Vai ser melhor pra todo mundo. Quero distância daquele povo", diz.

A mãe relembra que, quando Jonas descobrir a verdade, não esconderá de Giovanni. "Vai ser inevitável. O Jonas vai voltar pra casa logo, espero, e vai ver que você tá grávida. Ele não vai esconder do Gio", lembra Adriana. "Não quero que você conte pra ele e nem pra ninguém. Eu tô pensando seriamente em ir embora daqui. Posso passar um tempo fora e quando a criança tiver maior, eu volto. Ninguém precisa saber", conta a grávida.

A moça pede que Adriana respeite sua decisão. "Isso é loucura. Vai fugir? Não existe isso", se surpreende a veterinária. "Mãe, essa decisão é minha. Só peço que você respeite. Prefiro criar esse bebê sozinha, em paz, do que conviver com aquela gente. A Helena me odeia e não quero vínculo com ela", garante.