Mulher viraliza ao expor affair com Zayn Malik e suposto pedido sexual

Uma mulher identificada como Sam Fischer contou com detalhes o suposto relacionamento que viveu com o cantor Zayn Malik, ex-integrante do One Direction.

O que aconteceu

Com muitos prints, vídeos e imagens inéditas do cantor, a mulher de 33 anos, diz que os dois se conheceram pelo Tinder. Ela, que mora em Pensilvânia, Estados Unidos — mesmo local em que o artista reside —, afirmou que, um tempo depois, Zayn fez o primeiro contato pelo Instagram.

A relação durou nove meses, de acordo com Sam. O desentendimento que deu fim ao relacionamento aconteceu quando Zayn descobriu que a moça era bissexual e insistiu por um ménage à trois com outra mulher — mas somente se a identidade dele não fosse revelada às possíveis candidatas.