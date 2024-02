Mulher de Faustão posa ao lado dos filhos do apresentador

Luciana Cardoso, esposa do apresentador Fausto Silva, usou as redes sociais para mostrar um momento que teve ao lado dos filhos do apresentador.

O que aconteceu

Luciana postou uma foto ao lado dos três filhos de Faustão: a cantora Lara Silva, 25, o apresentador João Guilherme, 20, e Rodrigo, 15.

A cantora Lara é filha do primeiro casamento de Faustão, com Magda Colares. O casal se separou em 2000, após 10 anos de união.