Modelo da Playboy gera polêmica com topless em vulcão e pede desculpas

A modelo da Playboy Cris Galera gerou polêmica ao fazer topless em vulcão na Islândia e pediu desculpas.

O que aconteceu

Em entrevista ao The Sun Us, ela disse que a foto de topless em frente à placa de Grindavík irritou os moradores da região e brasileiros que moram no país. "Eu acordei com diversas mensagens no meu direct, tanto de islandeses como também de brasileiros que moram lá me xingando por ter feito aquilo".

Após conhecer Grindavík, Cris explicou que quis deixar a viagem ainda mais memorável. "Meu sonho era ver um vulcão, mas Grindavík estava fechado para todos e não podíamos vê-lo, então para marcar minha vida lá, decidi ficar nua em frente à placa de Grindavík. Não pude entrar, mas meus peitos estavam lá".