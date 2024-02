Kéfera desabafa sobre críticas: 'Deixem cada uma ter o corpo que quiser'

Kéfera Buchmann, 31, desabafou sobre críticas ao seu corpo nas redes sociais.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, ela reclamou sobre os comentários negativos pelo corpo musculoso. "No Twitter, tavam querendo me cancelar porque eu faço muito exercício. Aí alguém falou assim: 'Não, porque ela esconde que fez lipo'. Gente, nunca escondi, já dei até o nome do doutor."

A youtuber disse que reclamaram até dela mostrar apenas academia. "Falaram que eu estou com hiperfoco, que isso é distúrbio, que eu só falo de academia. Gente, vocês já pararam pra pensar que eu só posto sobre academia porque é o que eu quero mostrar?"