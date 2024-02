Heidi Klum chama atenção ao posar sem sutiã em praia

Cover de música de sucesso dos anos 80. No clipe, a modelo canta a canção do cantor Corey Hart, que alcançou status com a música após lançar o álbum "First Offense" em 1982.

Por falar em música, Heidi é casada desde 2019 com o músico Tom Kaulitz, membro do grupo de rock Tokio Hotel. Ela tem quatro filhos. A mais velha se chama Leni Klum, 19, fruto de um relacionamento rápido com o empresário italiano Flavio Briatore, ex-dirigente da Fórmula 1. Do relacionamento com o cantor Seal, com quem foi casada entre 2005 e 2014, eles tiveram Henry, 16, Johan, 15, e Lou, 12.