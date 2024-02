Guerra e mistério: 'Halo' aposta em história sombria para segunda temporada

Em entrevista a Splash, Schreiber e Morgan destacaram quais as principais características injetadas na trama pelo showrunner David Wiener, que assumiu a função de líder criativo da série para a segunda temporada.

"Acho que a segunda temporada é mais precisa em termos de tom do que a série deveria ter. Parece mais sombria, pesada. [A história] é mais tingida de perda. Todos os personagens vão enfrentar muito isso nesta temporada."

Pablo Schreiber, em entrevista a Splash

De acordo com Schreiber, o segundo ano vai explorar as guerras que sempre marcaram a franquia "Halo". "É uma história que coloca a humanidade contra um oponente extremamente forte e ela precisa lutar por sua existência. É importante, quando você está contando uma história sobre guerra, contar todos os lados dela. É mais sombria, difícil e triste, muito por causa das histórias de perda com as quais vamos lidar."

Joseph Morgan em cena da segunda temporada de "Halo" Imagem: Paramount+/Divulgação

Morgan ressaltou a riqueza dentro da mitologia da franquia "Halo" como um dos alicerces da nova temporada. "É tão realista. Você está lidando com pessoas reais e são lutas reais, as emoções por trás delas. Isso para mim é o que me conectou à história. E eu acho que é isso que também faz os fãs se conectarem."

Sobre seu personagem, o novato da série disse que o público ficará em dúvida sobre o caráter de Ackerson. "No cânone [da franquia] ele é pintado como um vilão até certo ponto, e acho que assistindo à série você pode cometer esse erro. Mas acho que ele faz o que faz pelo que ele acha que são as razões certas. Ele busca o bem maior e há sacrifícios pelo caminho."