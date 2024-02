BBB 24: Fernanda dá 'coração partido' a brothers após desabafo na madrugada

Após desabafos na madrugada sobre seu relacionamento com Rodriguinho e MC Bin Laden, Fernanda distribuiu emojis de "coração partido" para os brothers no queridômetro de hoje (8).

O que aconteceu

Ontem (7), enquanto estava no Quarto do Líder, Fernanda flagrou Bin e Rodriguinho criticando as suas falas com Beatriz no último Sincerão. A confeiteira conversou sobre o ocorrido com Pitel.