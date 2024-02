Wanessa Camargo subestima poder do pay-per-view do BBB 24, diz Dieguinho

Na visão dele, a única brecha passível de apontamento no pay-per-view é a alternância das câmeras entre os vários ambientes. "O que de fato ela poderia ter usado como argumento é que não mostra tudo o tempo inteiro, porque as câmeras estão toda hora alternando-se entre os ambientes onde as pessoas estão. Nesses momentos, você perde alguma coisinha."

Para Dieguinho, Wanessa está subvalorizando a capacidade da transmissão 24 horas que a Globo oferece ao público do BBB. "O problema da Wanessa é subestimar o poder da edição e o poder que a direção tem de captação e gravação do que é falado. Não, Wanessa, você não está vendo mais do que a gente está vendo."

BBB 24: Rodriguinho ativa modo "game" e empurra Fernanda para o precipício

Fernanda afirmou para Rodriguinho que vislumbra eles dois e Pitel no pódio final do BBB 24. O cantor, por sua vez, respondeu que ainda não formou seu pódio e que prefere não se precipitar, pois muita coisa pode acontecer até a final.

Dieguinho Schueng entende que a aliança entre a confeiteira e o pagodeiro está por um fio e pode ruir a qualquer momento. "Ele está no 'modo game'. Aqui fora, a gente já sacou que Rodriguinho está jogando aos poucos a Fernanda para a beirada do precipício e falando: 'Se continuar me cagüetando para a galera, te chuto daqui em dois segundos e não jogo mais com você'."