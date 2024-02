Dieguinho: Davi é o maior do BBB 24 e já superou Wanessa fora da casa

Bárbara Saryne pensa que Davi tem se beneficiado no mundo virtual dos próprios comentários e atitudes de Wanessa a seu respeito no BBB. "Em termos de engajamento, está nítido que o do Davi hoje é maior, por tudo o que tem acontecido no programa - e quanto mais ela fala do Davi, mais ele aparece também."

Não obstante, Bárbara afirma não acreditar que o motorista baiano vá tomar o posto de Wanessa no mundo dos holofotes. "A fama negativa também é uma fama. Nada apaga a história dela, o que ela construiu, [tampouco] o fato de ser filha do Zezé di Camargo. Nisso, não existe como comparar. Esse peso, essa fama dela, nada vai apagar."

Bárbara: Se Globo quer proteger Wanessa, deveria ajudar a eliminá-la do BBB

Os apresentadores Dieguinho Schueng e Bárbara Saryne criticaram, no Central Splash desta quinta-feira (8), a edição do BBB 24 exibida pela Globo no dia anterior. O canal carioca omitiu um dos principais fatos do dia: a conversa entre Wanessa Camargo e Davi durante a madrugada.

Para Bárbara Saryne, a melhor proteção que a Globo poderia oferecer à filha de Zezé di Camargo é impulsionar sua eliminação do BBB. "Se a intenção é proteger a Wanessa, a melhor coisa para isso é tirá-la do programa o quanto antes - porque, quanto mais tempo ela está ali, mais se queima. Então mostra logo o que está acontecendo, que ela cai num paredão, o público já elimina, e aqui fora ela recalcula a rota com a sua equipe."