Taís muda o tom após ser rejeitada e faz promessa perigosa sobre Daniel

Durante uma entrevista, Daniel condena práticas como caixa dois e subornos. Olavo, por sua vez, assegura a Vidal que não é ele na reportagem da TV, argumentando que Daniel está buscando prejudicá-lo. Cássio convida Lúcia para um concerto, mas ela recusa.

Eloísa compartilha com Vanderlei a percepção de que Dinorá é muito romântica. Bebel tem sua primeira aula com Virgínia, e Heitor, Neli e Camila jantam com Fred e seus pais, Lauro e Dora. Simultaneamente, Daniel e Paula jantam no Duvivier com Belisário e Virgínia.

Paula fica intrigada quando Neli menciona que seus brincos são de um designer italiano. Olavo se encontra com Xavier, e Paula comenta com Daniel sobre suas suspeitas em relação a Taís.

Olavo busca o apoio de Xavier, que decide permanecer no conselho da empresa. Xavier promete articular com Lutero, enquanto Jáder reage ao ver Eloísa e Evaldo abraçados.

Eloísa pede desculpas a Jáder e revela que reatou com o namorado. Zilda se hospeda no albergue, e Fred pede a mão de Camila, que aceita, resultando em um brinde de todos. Nesse momento, Mateus e Gisela entram.

Neli, ao perceber a presença de Mateus, mostra ostensivamente a aliança de Camila. Mateus comunica a Cássio que seguirá em frente e beija Gisela. A situação atinge o ápice quando Evaldo expulsa Taís de sua casa ao presenciar uma humilhação contra Eloísa.