Davi reclama de brothers após feijão estragado: 'Não tem mais criança aqui'

Enquanto tomava banho na piscina do BBB 24 (Globo), Davi reclamou com Matteus do comportamento dos outros participantes da casa.

O que aconteceu

O motorista reclamou de um feijão estragado. "Aqui não tem mais criança não. A louça tá toda limpa, você vem aqui fora, quando volta, tem um copo, uma panela de ovo já frita em cima do fogão. O feijão, eu cozinhei, botei em cima do fogão. Feijão, bom. Deixei lá porque a galera ainda ia comer. Cheguei agora de manhã, o feijão estragado. Ninguém viu pra colocar na geladeira? Jogo de convivência, mano. Falam de desperdício? Isso é desperdício".