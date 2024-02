Olavo fica encurralado após Daniel matar charada sobre golpe e se desespera

Nos próximos capítulos de 'Paraíso Tropical', a reportagem mostra que o Grupo Cavalcanti ganhou a concorrência, agora anulada. Daniel pede a fita para se certificar se era mesmo Olavo. Olavo diz a Fred que nada poderá ser provado contra ele.

Ivan diz a Cláudio que jamais viajou, só ficou com o dinheiro oferecido por Olavo. Mateus avança em Ivan e diz que foi preso por causa dele. Taís mente para Marion ao dizer que não sabia que Ivan estava no Rio.

Antenor tem alta do hospital e vai para casa com Daniel, dispensando Olavo. Paula elogia as joias de Evaldo. Dorita compra um brinco com Taís. Taís pede mais joias a Evaldo. Jáder convida Eloísa para sair. Antenor dá carta-branca a Daniel.