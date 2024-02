Dani Lima protagonizou climão e rebateu fake news e xingamento de Bolsonaro

Dani Lima interrompeu o CNN 360ª para esclarecer uma fake news publicada no X (antigo Twitter). O tuíte indicava que a apresentadora teria apoiado a queima da estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo, em julho de 2021. "Eu não passo pano para criminoso, e quem vai nas redes sociais covarde atacar a mim e à minha família com base em mentira vai ter de ser responsabilizado", disse à época.

Repúdio à ofensa de bolsonarista. Em 2022, Daniela Lima foi ofendida por fechar os comentários de seu perfil no Twitter e repudiou a ação: "É para diminuir a quantidade de gente que, como você, é incapaz de olhar até a data de um tuíte, que dirá de diferenciar fato de fake. Mas, ainda assim, se sente à vontade para espalhar ódio, mentira e ignorância".

Em 2023, uma bolsonarista a chamou de "escrota" nas redes sociais. A jornalista rebateu a crítica: "Ô, dona Elza. Eu não sou procuradora, não sou o ministro, muito menos sou quem pegou as joias, sem declarar, que entraram escondidas da Receita no Brasil, e sem qualquer prova da procedência. Então, assim, se tem algum esc... aí, não sou eu não. E a senhora, cristã, de bem, lave a boca".