CNN Brasil anuncia novas contratações; ex-Globo reforça cobertura

A CNN anunciou internamente três novas contratações para a equipe de jornalismo do canal: Débora Bergamasco, Maurício Noriega e Luciana Taddeo.

Noriega, ex-Globo, reforça a equipe de Esportes do canal. Ele participará do Domingol, com Benjamin Back, e durante a semana, fará aparições no CNN Novo Dia e Brasil Meio-Dia. O jornalista esportivo passou 21 anos na Globo e no SporTV antes de ser demitido em abril de 2023.

Débora Bergamasco, ex-SBT, é a nova analista política da emissora. Ela participará ao vivo dos telejornais da emissora e também atuará fazendo apurações e reportagens. Ela tem passagem por publicações impressas como o jornal o Globo, o Estadão e a revista Época.