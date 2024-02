BBB 24: 8ª Prova do Líder completa 1 hora com todos os brothers; acompanhe

Os participantes deveriam voltar para o aperto de mão no tempo estipulado. Era eliminado aquele que largasse a mão antes de o produto aparecer no telão, que não entregasse a caixa dentro do tempo, que entregasse a caixa errada ou não que não voltasse para o aperto de mão no totem antes do fim do tempo.

E se durar até o programa de sexta?

Tadeu Schmidt explicou ao público como a dinâmica será decidida caso se estenda até o programa ao vivo de sexta-feira (9).

Será decretado um empate e realizada uma rodada de desempate. Independentemente de quantas pessoas estiverem no jogo, serão feitas rodadas mata-mata.

Os participantes ficarão com a mão no sensor e, quando o sinal for ativado, deverão soltar o totem e apertar o botão. Quem bater por último estará fora da prova — tudo se repetirá até que sobre apenas uma pessoa.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o favorito ao prêmio? Alane Beatriz Davi Deniziane Fernanda Giovanna Giovanna Pitel Isabelle Leidy Elen Lucas Henrique Marcus Vinicius Matteus MC Bin Laden Michel Raquele Rodriguinho Wanessa Camargo Yasmin Brunet

