Paz entre Alane e Fernanda e quebra de aliança: como foi a festa do BBB 24

Alane assistiu à uma performance de Fernanda com bailarinos durante a festa e ficou de queixo caído com a surpresa. A dançarina bateu palmas e disse que amou a apresentação da rival de jogo.

Em conversa com Bia, Alane elogiou a mudança de comportamento de Fernanda durante a festa e disse que não sente rancor da sister: "Não significa que quero ser amiga dela".

Depois de flagrar MC Bin Laden e Rodriguinho falando sobre ela, Fernanda desabafou com Pitel: "Se eles acham que estou errando, precisam me avisar. Sou uma pessoa muito literal".

Do outro lado, Rodriguinho também falou com Pitel sobre a relação estremecida com Fernanda: "Vamos parar de passar pano. [...] Quero que se f*da como ela se sente".

Michel reclamou da pegação entre MC Bin Laden e Giovanna. Durante a madrugada, o professor levou camisinhas para o casal, que estava no Quarto Gnomos.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o mais odiado da casa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER