BBB 24: Michel entrega camisinha para Giovanna e MC Bin Laden

Como uma brincadeira com o casal, Michel pegou uma camisinha e levou até o quarto. "Você tá doido?", questionou o funkeiro. "O que é isso, Michel?", riu Giovanna.

Minutos antes, Michel havia reclamado com Isabelle sobre a troca de beijos dos brothers: "Amanhã vou falar com a Giovanna porque ela é minha amiga, f*da-se. É um saco! Se eu for dormir e eles ainda estiverem assim [trocando beijos], vou falar!".

Em conversa com Michel, Isabele e Wanessa, Rodriguinho também reclamou do casal: "Eu acho bem desnecessário, até saí do quarto".

