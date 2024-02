BBB 24: Mãe de Davi pode perder casa por deslizamento de terra, diz jornal

Raquel Brito informou que a queimada de uma plantação impactou o local. "Moramos em uma comunidade em Salvador. Em cima da casa de minha mãe, tem um barranco. No mês de novembro, uma plantação que evitava o deslizamento foi queimada. Graças a Deus, a casa de mainha não foi danificada, mas as terras começaram a cair e tem uma árvore no meio do barranco", indicou na entrevista.

Segundo ela, a primeira notificação veio em novembro e a segunda, antes de Davi entrar no programa. "Notificaram minha mãe para sair, porque a árvore está na direção do quarto que ela dorme. Mainha agora está dormindo na sala com minha irmã pequena em um colchão no chão. Eu moro em cima com meu esposo, mas minha casa é muito pequenininha. Lá não tem espaço para poder levar as coisas de mainha", admitiu.

Ainda apontou que a mãe não tem dinheiro para bancar outra moradia. "Precisamos de uma casa próxima. Mainha não tem nenhum lugar para ir. Ela trabalha com aluguel de pula-pula e acredito que possa pagar, no máximo, até 300 reais de aluguel", explicou.

Após a repercussão do caso, Elisângela Brito abriu pediu ajuda financeira on-line. "Venho aqui pedir a ajuda, depois que minha realidade foi mostrada, com o intuito de poder arrecadar fundos pra que eu pague um aluguel e possa sair dessa casa", escreveu em um site de contribuições.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER