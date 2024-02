Bárbara: Se Globo quer proteger Wanessa, deveria ajudar a eliminá-la do BBB

Os apresentadores Dieguinho Schueng e Bárbara Saryne criticaram, no Central Splash desta quinta-feira (8), a edição do BBB 24 exibida pela Globo no dia anterior. O canal carioca omitiu um dos principais fatos do dia: a conversa entre Wanessa Camargo, 41, e Davi, 21, durante a madrugada.

Bárbara enxerga que a Globo, ao agir desta forma, manipula a visão do público do sofá sobre o que é o BBB 24. "O que está acontecendo é que estamos vendo na edição [da TV aberta] um programa completamente diferente do que vemos no pay per view. Dá para entender que não dá para mostrar tudo, até porque a edição é compacta, mas deixar de colocar os destaques do dia é uma afronta."