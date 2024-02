Após ser ameaçada, Preciosa entrega Pascoal para inimigos em 'Fuzuê'

Nos próximos capítulos de "Fuzuê" (Globo), Preciosa (Marina Ruy Barbosa) é ameaçada por Pascoal (Juliano Cazarré). Como vingança, ela se alia a Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) contra o ex-sócio.

Tudo começa quando a ruiva descobre que o ex-funcionário de César (Leopoldo Pacheco) matou Gonçalo (Marcelo Escorel). "Fica esperta, Preciosa. Porque, do mesmo jeito que o dinheiro da Maria sumiu do banco e que esse tal de Gonçalo foi dar um mergulho e se afogou, alguma coisa chata pode acontecer com o seu pai, como já aconteceu com a queda daquele avião", ameaça Pascoal.