Zezé Di Camargo defende Wanessa em papo com Davi: 'Estou muito orgulhoso'

Após ver a conversa entre Wanessa e Davi no BBB 24 (Globo), Zezé Di Camargo elogiou a filha e defendeu sua postura com o adversário.

O que aconteceu

Zezé Di Camargo elogiou Wanessa em seu papo com Davi. "Vendo o diálogo da minha filha com o Davi, só vou falar uma coisa para vocês: estou muito orgulhoso da minha filha! Que coerência! Que conversa bacana", declarou em um story do Instagram.