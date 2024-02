Wanessa lembra de desfile com a Beija-Flor: 'Fui campeã com eles'

Wanessa Camargo lembrou de seu desfile com a Beija-Flor antes de participar do BBB 24 (Globo), em 2004. Em papo com Beatriz, destacou que foi vencedora com a escola de samba.

O que aconteceu

Wanessa declarou sua alegria ao acordar com a bateria da Beijar-Flor e relembrou ter desfilado com a escola: "Foi o melhor despertar! Eu desfilei na Beija-Flor já. Fui campeã com eles".