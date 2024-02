Cutscenes longas, missões insossas: vale a pena jogar 'Suicide Squad'?

Bumerangue utiliza bumerangues como meio de combate e tem a força de aceleração como equipamento para rápido deslocamento. Arlequina usa gancho e um bat-drone do Batman para sobrevoar a cidade de Metrópolis, além, é claro, de seu famoso taco de beisebol. O Pistoleiro toma posse de uma mochila mecânica para voar e conta com armas nos braços para os combates. O Tubarão Rei conta com foices para as lutas e realiza grandes saltos usando o poder de suas tatuagens.

Jogabilidade: quem acompanha o trabalho da Rocksteady vê em "Suicide Squad" uma entrega de alta qualidade nos aspectos técnico e visual.

Além do roteiro curioso e divertido que prende a atenção do player, as expressões faciais, qualidade de imagem, animações e performances dos super-vilões em batalha ficaram impecáveis.

A sincronia dos movimentos labiais dos personagens com o áudio, em qualquer idioma, deixa o jogo real. Vale destacar que a dublagem em português está excelente. Não há momento algum que você fique sem entender alguma mensagem.

Sozinho ou multiplataforma: o game é um looter shooter de serviço em terceira pessoa. Ou seja, você pode salvar a história jogando em até quatro jogadores em tempo real ou variando de personagem a personagem a cada missão.

A experiência em single player possui maiores recursos para curtir "Suicide Squad". Além de poder variar com cada personagem, você pode trocar equipamentos entre os personagens e se aproveitar do recurso de AI para registrar o seu estilo de jogo para deixar o desempenho no game mais eficaz.