Princesa alemã é a 1ª da realeza europeia a posar nua para revista

A Princesa Xenia da Saxônia, como é mais conhecida, se tornou a primeira integrante de uma família real europeia a ser clicada sem roupas para um veículo masculino.

O que aconteceu

A Princesa Xenia Florence Gabriela Sophie Iris é capa da Playboy da Alemanha do mês de fevereiro. Na páginas, a nobre aparece fazendo topless e outras poses provocantes. Isso a torna a primeira de uma linhagem real europeia a ter fotos nuas para uma revista masculina.

A Princesa Xenia da Saxônia é tataraneta do rei Friedrich August 3º, o último a governar a região como soberano. Ele abdicou do trono depois do triunfo da revolução alemã de 1918-1919.