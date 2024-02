Parcial do UOL indica sister como favorita a vencer o prêmio do BBB 24

Após a eliminação de Juninho do BBB 24 (Globo), o público apontou quem é o favorito a ganhar o prêmio do programa. Veja o que indica a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Para o público do UOL, Yasmin Brunet é a favorita para vencer a edição e o prêmio milionário com a saída de Juninho no 7º Paredão. A modelo somou 24,02% dos votos.