Mercedes cai para trás com beijo de Lampíão em 'Fuzuê'

Eles relembram uma cena romântica que fizeram no teatro anos atrás. "Lembra como termina? Feche os olhos, ma belle", pede o dono do Beco do Gambá. "Pra quê, Lumiére? Não lembro direito...", responde ela, fechando os olhos.

Lampião dá um beijo na boca de Mercedes. "O que achou da cena, mon amour?", pergunta o homem.

Depois disso, a avó de Vitor (Danilo Maia) desmaia. "Afe, Marie! Mercedes! Será que ela bateu a caçoleta?", se desespera Lampião.

