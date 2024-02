Matteus e Marcus se estranham pré-festa: 'Ninguém falou que é sua culpa'

Enquanto provavam os quitutes pré-festa no BBB 24 (Globo), Marcus e Matteus tiveram um pequeno estranhamento na sala.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Michel comentou que Pitel - que estava com eles provando os salgados - estava triste por não pode estar com Fernanda no Quarto do Líder, quando a sister foi receber seu figurino.