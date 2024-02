Maluma posa seminu em banheira coberto por dinheiro

Maluma, 30, posou seminu em banheira coberto por dinheiro e divulgou, nesta quinta-feira, 7, algumas fotos em uma rede social.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, o cantor colombiano posou dentro de uma banheira com notas de dinheiro. Maluma aparece deitado e em sua volta há notas de dólares. "Brilha ou não brilha?", escreveu ele na legenda.

Além do dinheiro, ele também apareceu com joias. Nos registros, é visto com um grillz nos dentes, correntes e pulseira de diamantes, além de três relógios de luxo.