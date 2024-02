Dona da 'vagina mais bonita do Brasil' é biomédica e já gravou com Urach

A ruiva também é conhecida como Jessica Rabbit do OnlyFans. No ano passado, após ultrapassar 100 mil seguidores no Instagram, ela fez um ensaio temático vestida como a personagem: "Todos os dias, recebia dezenas de mensagens pedindo para eu me vestir como ela, manter o penteado como o dela. Depois de tantos pedidos, decidi presentear os meus assinantes e adorei o resultado das imagens".

Maite Sasdelli caracterizada como "Jessica Rabbit" Imagem: Reprodução/Instagram

Ela também já gravou com Andressa Urach. Em entrevista a Splash, Maite contou que foi o filho de Andressa quem gravou o vídeo e descreveu a filmagem realizada em Porto Alegre: "Nos chupamos e introduzimos plugs uma na outra. Sempre com muito óleo, fazendo massagens".