Kerline: Em toda história do BBB, Rodriguinho é o participante mais soberbo

Para Kerline Cardoso, parte desse desânimo de Pitel se deve à decepção com Rodriguinho, 45. "Afirmo aqui com segurança que, em todas as edições do BBB, não houve participante mais soberbo que Rodriguinho. Ele é de uma arrogância tamanha! Não é amigo, altamente narcisista."

Dieguinho aponta haver uma certa tendência nos brothers famosos de 'endeusarem' a ala famosa da casa. "Há uma seletividade muito grande por parte do pessoal na casa, em todos os grupos, mas sobretudo no Camarote, que é o mais privilegiado em todos os aspectos - e quem os coloca neste patamar são os próprios Pipocas."

BBB 24: Rodriguinho ativa modo 'game' e empurra Fernanda para o precipício

Fernanda afirmou para Rodriguinho que vislumbra eles dois e Pitel no pódio final do BBB 24 (Globo). O cantor, por sua vez, respondeu que ainda não formou seu pódio e que prefere não se precipitar, pois muita coisa pode acontecer até a final.

Dieguinho Schueng entende que a aliança entre a confeiteira e o pagodeiro está por um fio e pode ruir a qualquer momento. "Ele está no 'modo game'. Aqui fora, a gente já sacou que Rodriguinho está jogando aos poucos a Fernanda para a beirada do precipício e falando: 'Se continuar me caguetando para a galera, te chuto daqui em dois segundos e não jogo mais com você'."