Juninho sobre envolvimento com Leidy no BBB 24: 'Talvez tenha me distraído'

O que faltou para ir mais longe. "Eu sou uma pessoa que reflete muito, aqui fora tenho esse tempo, mas lá dentro ele não existe. De repente tenha me faltado um pouquinho mais de audácia, de tentar e ver no que ia dar. Mas acho que faltou também um pouco de sorte. Eu não peguei nenhuma liderança, não consegui jogar o anjo com aquelas bolinhas e sorteios".

Envolvimento com Leidy. "Eu não sei, talvez tenha me distraído um pouco. Eu quis evitar porque sabia que, mesmo que a gente tivesse ido bem, se relacionado um pouco mais, em algum momento aquilo poderia interferir no meu voto, no dela, em uma análise individual em que a gente começasse a achar que a gente teria que jogar junto".

Embate com Alane influenciou em eliminação? "Certamente ele contribuiu em algum ponto. Mas, acho que o fato de terem torcidas unidas também. Porque, apesar de ter sido entre mim e Alane, ainda tinham a Deniziane e o Matteus envolvidos, porque eles são um grupão. Com certeza as torcidas deles se ajudaram aqui fora para que eu estivesse aqui agora, dando essa entrevista".

Jogador com melhor desempenho. "Acho que a Fernanda está crescendo no jogo. Ela está se mostrando uma pessoa muito sincera com ela mesma, com as convicções dela. Ela tem momentos de fraqueza, mas recupera a força muito rápido. Tem uma coisa muito mãezona, acolhedora".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

